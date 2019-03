Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator em Bragança

Fatalidade com veículo agrícola aconteceu em Vimioso.

Por Lusa | 25.03.19

Um homem de 61 anos morreu esta segunda-feira num acidente com um trator agrícola, na freguesia de Algoso, no concelho transmontano de Vimioso, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da GNR.



"O homem andava a trabalhar numa propriedade privada quando o trator terá capotado, provocando a morte ao operador", explicou o capitão Pedro Pino, do Comando Territorial de Bragança da GNR.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança, o alerta para o acidente foi dado cerca das 19:10.



Nas operações de socorro, participaram uma equipa composta por operacionais dos bombeiros de Vimioso, tripulantes da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Mogadouro e a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação sediada na Unidade Hospitalar de Bragança.



A GNR tomou conta da ocorrência.



Este é o segundo acidente mortal envolvendo tratores agrícolas em menos de uma semana no distrito de Bragança.