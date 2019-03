Corpo foi encontrado no hall das escadas de um prédio, em Corroios.

Por Sérgio A. Vitorino e Miguel Curado | 20:44

Uma mulher foi assassinada em Corroios, no concelho do Seixal, esta quarta-feira.



O corpo foi encontrado pelas 19h25, no hall das escadas de um prédio. O principal suspeito é um ex-companheiro, que estará em fuga.

No local encontram-se os bombeiros, a PSP e a PJ de Setúbal.



A confirmar-se o cenário de violência doméstica, esta torna-se a 11ª mulher vítima de crimes violentos levados a cabo por maridos, namorados ou ex-companheiros, desde o dia 1 de janeiro de 2019. Há ainda a lamentar a morte de uma menina e de um homem nestas circunstâncias.