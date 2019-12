Um mulher foi morta esta sexta-feira à noite pelo companheiro junto a um centro comercial, em Leiria.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o crime aconteceu num contexto de violência doméstica.





Ao que tudo indica, a vítima morreu depois de ter sido agredida com um x-ato.O alerta foi dado às 21h02. Quando a PSP chegou ao local percebeu que o agressor se tinha colocado em fuga.O INEM também foi mobilizado. Foram feitas manobras de reaniamção, no entanto o óbito acabou por ser declarado no local.Em atualização