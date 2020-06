Sete pessoas, entre os 22 e os 33 anos de idade, foram detidas esta quinta-feira, na sequência de uma operação da PSP em vários locais da zona metropolitana de Lisboa, que recai sobre elementos da claque afeta ao Benfica 'No Name Boys'. A investigação foi denominada 'Operação Sem Rosto'.



Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que na origem da operação está uma investigação a elementos da claque 'No Name Boys', apoiante do Benfica.



Fonte do Cometlis adiantou à agência Lusa que a operação está relacionada com a agressão, em maio, a um homem alegadamente pertencente à Juventude Leonina, por parte de um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos 'No Name Boys'.



No comunicado, a PSP diz que estão a decorrer várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos por autoridade judiciária.



"Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque 'No Name Boys', refere a PSP.



A PSP remete para mais tarde, mais informações sobre a denominada "Operação Sem Rosto".



O porta-voz do Cometlis, Artur Serafim, disse que a operação está relacionada com a agressão a um homem alegadamente pertencente à Juventude Leonina, em maio, em São João do Estoril, concelho de Cascais, distrito de Lisboa.



Na altura, em comunicado, a PSP dizia que o homem, de 32 anos, que se encontrava sozinho, estava a ser agredido quando um agente da PSP, em patrulhamento de prevenção criminal no local, se apercebeu da situação e interveio.



"Os suspeitos cessaram as agressões e se colocaram em fuga em várias direções, não tendo sido possível intercetar nenhum deles", segundo a PSP.



Apesar da intervenção do agente policial, a vítima sofreu várias lesões e foi transportado para o hospital.



A polícia adiantava que "apesar dos suspeitos estarem de rosto tapado, a vítima reconhece-os em virtude de existir uma rivalidade antiga entre eles".



A Juventude Leonina é um grupo organizado de adeptos ligado ao Sporting, enquanto os 'No Name Boys' estão ligados ao Benfica.



