Pai e filho esfaqueados em rua de Guimarães

Homens foram transportados para o Hospital da cidade.

21:10

Um pai e um filho foram atacados com uma faca numa rua de Guimarães, esta tarde de quarta-feira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros de Taipas, o alerta foi dado às 18h.



Os homens, que segundo avançou a mesma fonte ficaram com ferimentos leves, foram transportados para o Hospital de Guimarães.



No local esteve a equipa de Bombeiros Voluntários de Taipas, os Bombeiros de Guimarães e a PJ de Braga, que está a investigar o sucedido.



Em atualização