Jovem morre esfaqueado em rixa de amigos no Porto

Homicídio aconteceu esta madrugada à porta de casa. Vitima tinha 20 anos.

Um jovem com cerca de 20 anos morreu esfaqueado na madrugada desta quarta-feira na rua Fernandes Tomás, no Porto.



Segundo apurou o CM, o crime aconteceu por volta das 5h30 à porta de casa do jovem.



Fonte da PSP do Porto confirmou que houve recurso a uma arma branca e o homicídio terá ocorrido na "sequência de uma rixa entre amigos".



O caso foi entregue à Polícia Judiciária que está no local a fazer perícias. Cadáver será transportado para o Instituto de Medicina Legal.



Em atualização