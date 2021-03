A PSP regressou esta quarta-feira ao bairro Quinta das Lagoas, em Corroios, Seixal.



As autoridades voltaram a cercar o bairro depois de alguns agentes terem sido atacados a tiro esta terça-feira. O ataque resultou numa operação que durou oito horas com o grupo armado a refugiar-se em algumas barracas do bairro.





O cerco policial desta terça-feira terminou com um detido. Dois suspeitos continuam em fuga. Em atualização