Suspenso motorista de autocarro filmado a assistir a filme durante viagem de Coimbra para Lisboa

Foi suspenso o motorista da Rede Expressos filmado por um passageiro a conduzir um autocarro entre Coimbra e Lisboa, ao mesmo tempo que via filmes no telemóvel. A confirmação deste afastamento vem da própria empresa, após ter sido questionada pelo Correio da Manhã. Numa resposta por e-mail, a empresa, por intermédio da diretora administrativa e financeira, diz que "foram colocados em ação os procedimentos internos da empresa" após a divulgação do vídeo. Como consequência, "foi suspenso da atividade da Rede Expressos o motorista em causa".

O Correio da Manhã divulgou esta quinta-feira – data da ocorrência – dois vídeos amadores onde é possível ver o motorista a visualizar filmes no telemóvel, ao mesmo tempo que conduzia um autocarro com cerca de 30 passageiros em direção à capital. Não faltavam sequer os auriculares ligados ao aparelho, de modo a ouvir o som.

Com o aproximar da imagem no primeiro vídeo, dá para perceber que o condutor estava a ver um dos filmes da trilogia ‘Senhor dos Anéis’. O condutor vira por diversas vezes o olhar na direção do telemóvel, dividindo a atenção entre a estrada e o filme.



Pouco antes da viatura chegar a Lisboa, o motorista retirou o telemóvel do suporte e guardou-o.