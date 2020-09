Mulher morre em choque em cadeia no Eixo Norte-Sul em Lisboa

Dois acidentes envolvendo seis viaturas provocaram, na tarde desta terça-feira, uma vítima mortal, uma mulher de cerca de 70 anos, apurou o CM junto de fontes da PSP e dos Sapadores de Lisboa.

O primeiro acidente, às 16h00, ocorreu no Eixo Norte-Sul, junto à saída para a Segunda Circular, no sentido Lisboa-Almada, com quatro carros. Foi este acidente que causou as vítimas. Na sequência, na cauda da fila de trânsito, houve mais uma colisão, entre dois carros, só com danos materiais.

O socorro está a ser prestado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e pelo INEM.

A PSP encontra-se a gerir o trânsito, que se está a realizar só pela berma.



Uma das faixas encontra-se cortada ao trânsito no sentido Sul-Norte. No sentido oposto encontram-se duas. De acordo com as autoridades, os condutores podem optar pela Avenida Lusíada ou pela Ponte Vasco da Gama de forma de contornarem o trânsito.



As circunstâncias e causas do acidente estão a ser investigadas.