Wendel, jogador do Sporting, detido por conduzir sem carta

O jogador Wendel, do Sporting Clube de Portugal, foi apanhado pela GNR ao volante de um carro sem carta de condução.



O médio, de 21 anos, foi alvo de uma fiscalização rodoviária na Margem Sul do Tejo e depois de ter sido fiscalizado acabou por ser detido e levado para o posto de Alcochete, onde se encontra acompanhado pela mãe.

Fonte oficial do Sporting, contactada pelo CM, garantiu não ter conhecimento da situação uma vez que esta quarta-feira não havia treino.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o jogador não vai permanecer detido no posto da GNR. No entanto, deverá apresentar-se esta quinta-feira, cerca das 10h00, no Tribunal do Montijo.