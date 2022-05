Álvaro Sobrinho paga caução de seis milhões de euros, a mais alta de sempre em Portugal

Álvaro Sobrinho, suspeito de ter desviado mais de 500 milhões de euros do BES Angola, entidade que presidiu entre 2010 e 2013, já pagou a caução milionária a que estava sujeito no âmbito de uma certidão extraída de processo autônomo ao que investiga o caso BES/GES. Estava há dois meses impedido de sair do país até que pagasse uma caução de seis milhões de euros. Ao que oapurou, Álvaro já fez o pagamento para uma conta do Estado.A caução imposta pelo juiz Carlos Alexandre foi a mais alta de sempre em Portugal.Álvaro Sobrinho passa a poder circular no espaço europeu enquanto o inquérito do Ministério Público decorre.De relembrar que também o antigo ministro Manuel Pinto estava sujeito a uma caução milionária do mesmo valor, no entanto está em prisão domiciliária por não conseguir pagar a quantia.Sabe oque o pagamento foi depositado numa conta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e feito há uma semana.