Ambifaro espera auditoria há um ano

Em julho de 2018, há um ano, o PS apresentou, na Assembleia Municipal de Faro, um pedido de auditoria às contas da Ambifaro.A empresa municipal apresentava resultados negativos há 3 anos consecutivos, o que levou os socialistas a classificar a Ambifaro como o "saco azul da Câmara".Já esta semana, depois de o vice-presidente da autarquia, Paulo Santos, ter sido constituído arguido, com a ex-mulher, Sónia Ramos, presidente da empresa, Hugo Geraldo, diretor-geral da Ambifaro, e Miguel Morgado Henriques, advogado farense, por crimes de participação económica em negócios, corrupção, peculato, prevaricação e abuso de poder, os socialistas voltaram a perguntar pela auditoria.Esta sexta-feira, também o Bloco de Esquerda de Faro pediu o "apuramento de responsabilidades no processo da Ambifaro".Contactada pelo, fonte da câmara explicou que a auditoria foi adjudicada "no início deste mês". O executivo municipal está agora à espera que o auditor peça documentos, para iniciar a análise às contas da empresa, acrescentou.Paulo Santos, a ex-mulher, o diretor-executivo da Ambifaro e o advogado foram constituídos arguidos, terça-feira, após buscas da Diretoria do Sul da PJ às respetivas residências, à câmara de Faro, à empresa municipal e ao escritório de Miguel Morgado Henrique.As autoridades suspeitam, entre outros aspetos, da forma como espaços comerciais foram atribuídos no Mercado de Faro e de negócios entre o autarca e o advogado.