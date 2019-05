Ambulância despista-se em Vieira do Minho e faz três feridos

Três pessoas ficaram feridas esta tarde num despiste de uma ambulância da Cruz Vermelha de Salamonde, em Ventosa, Vieira do Minho.Os três feridos, todos ligeiros, são os doentes que estavam a ser transportados na ambulância, para tratamentos de saúde.O acidente aconteceu às 15h25, na freguesia de Ventosa, em Viera do Minho.A condutora da ambulância de transporte de doentes não urgentes terá perdido o controlo do veículo, não conseguiu travar e embateu no muro de uma casa.No local estiveram os bombeiros de Vieira do Minho, com 10 elementos e 4 veículos e a GNR de Vieira do Minho.