André Ventura arguido por “assédio étnico”

Ventura acusa o Estado de perseguição.

Por Octávio Lopes | 01:30

André Ventura foi esta terça-feira constituído arguido por "assédio étnico" e "práticas discriminatórias", na sequência de uma denúncia enviada para a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.



Em causa está um post que colocou no Facebook, no dia 15 de novembro de 2017, um mês depois de ter concorrido às autárquicas de Loures como cabeça de lista do PSD: "Ainda esta semana uma família de etnia cigana espancou uma enfermeira e um segurança do hospital de Beja. A RTP ficou em silêncio. Quando se deram as agressões de Coimbra, os principais órgãos de informação públicos recusaram-se a referir a etnia dos agressores. Está a tornar-se uma obsessão."



Contactado pelo CM, André Ventura, que ontem foi notificado pela PSP de Lisboa, disse: "Assédio racial? Discriminação? Por pedir que se enfrente um problema com que lidamos há décadas e preferimos fingir que não existe nada? Esta acusação perturba-me particularmente. Começa a dar a ideia de perseguição por parte do Estado a quem pense diferente. Não é tolerável. Não é este o país em que quero viver com liberdade e em liberdade."