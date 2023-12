Apanhado cabecilha de rede que sacou 300 mil euros em nome da Via Verde

Um homem de 31 anos, mentor de uma rede de burlões que sacou 300 mil euros a pouco mais de uma dezena de vítimas, enviando mensagens SMS em nome (falso) da Via Verde, exigindo o pagamento de dívidas, foi esta quarta-feira detido pelas autoridades alemãs, em Hamburgo, a pedido da PJ.Não tinha sido apanhado em fevereiro quando a PJ deitou mão a sete outros elementos da rede criminosa – que, na altura, ficaram em prisão preventiva. Só entre outubro e dezembro de 2022, enviaram centenas de SMS sobre as falsas dívidas à Via Verde (Brisa).As mensagens tinham uma ligação e as vítimas que acederam entraram numa aplicação onde transferiram o dinheiro para os burlões. Há ainda diligências em curso. O cabecilha ficou preso para ser extraditado para Portugal.