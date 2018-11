Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado em canavial após tentar fugir à PSP

Jovem, de 20 anos, não obedeceu a ordem para parar e iniciou fuga, de carro e a pé, em Faro.

Por João Mira Godinho | 08:48

Um jovem, de 20 anos, foi detido pela PSP, em Faro, depois de ignorar uma ordem para parar a viatura que conduzia e ter tentado fugir. Acabou por ser apanhado após perseguição, de carro e a pé, escondido num canavial. Acusou 2,15 g/l de álcool no sangue - o que terá sido o motivo para a fuga.



A situação aconteceu na madrugada desta terça-feira. Pelas 03h30 os polícias deram ordem ao condutor de uma viatura ligeira para que parasse, na rua Infante D. Henrique, que liga a baixa de Faro à da saída da cidade, para Loulé.



Em vez de obedecer às autoridades, o jovem acelerou e iniciou a fuga, com os polícias a persegui-lo. Já à saída de Faro, abandonou o carro e continuou a fugir a pé. Quando viu que a perseguição se mantinha, tentou esconder-se, mas acabou por ser encontrado e capturado pelos agentes.



"Foi detido, numa zona de canavial, onde se tinha escondido, depois de ter deixado a viatura para trás, na tentativa de fuga", explicou ao CM fonte do Comando de Faro da PSP. Após a detenção, quando foi sujeito ao teste de álcool acusou taxa superior a 1,20 g/l, o que representa um crime à condução.



Como não foram detetadas quaisquer outras irregularidades na viatura nem estava na posse de qualquer material ilegal, as autoridades acreditam que foi a condução sob efeito de álcool que motivou a fuga do jovem condutor.



Agora, além do álcool ao volante vai também responder pelo crime de desobediência.