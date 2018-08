Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apelo ao Governo para baixar portagens na A7

Cobrados nove cêntimos por quilómetro naquela autoestrada, muito acima dos valores exigidos na A1 e na A3.

Por Manuel Jorge Bento | 08:28

A Câmara de Cabeceiras de Basto considera incompreensível que o Governo não tenha reduzido o preço das portagens da A7 e pretende deixar um apelo para que esse custo seja reduzido a breve prazo, especificamente entre Guimarães e Vila Pouca de Aguiar. O caso vai ser analisado amanhã, na reunião do executivo liderado por Francisco Alves.



A autarquia indica que a A7 é uma autoestrada "fundamental para Cabeceiras de Basto e para os cabeceirenses, naquilo que representa de ligação rápida a todos os destinos, muito importante para os agentes económicos, para os visitantes e para a população em geral".



No apelo - que pretende enviar ao primeiro-ministro, ao ministro do Planeamento e Infraestruturas, aos grupos parlamentares da Assembleia da República e aos municípios que são servidos pela A7 -, é referido que "há, objetiva e injustificadamente, uma discriminação negativa dos territórios do interior".



Em causa, o preço por quilómetro que é cobrado aos utentes. Na A7, os carros (classe 1) pagam 0,092 euros por quilómetro, enquanto na A1 o valor é de 0,054 euros e, na A3, é de 0,055 euros, indica a autarquia.



O município indica que "tem feito o seu trabalho com estratégia, determinação e ação para assegurar o desenvolvimento sustentado e humano do território". Refere, assim, que não é compreensível que a A7 não tenha sido contemplada com redução das portagens, "considerando que está empenhado em promover políticas de valorização dos territórios do interior".



Recorda, no entanto, que "a política de encerramento de serviços públicos, por razões meramente economicistas tendo como desculpa a crise, só agravou problemas de desertificação humana, prejudicando a coesão territorial.