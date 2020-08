Aponta arma a funcionária do Minipreço em Guimarães

Com uma máscara preventiva da Covid-19 a tapar parte do rosto, entrou no Minipreço da rua Dr. José Sampaio, Guimarães, na quarta-feira ao final da tarde. O ladrão, que aparentava ter cerca de 30 anos, dirigiu-se de imediato a uma das caixas, apontou uma arma à funcionária e exigiu o dinheiro ali existente, num valor que, esta quinta-feira, estava ainda a ser apurado.Escapou a pé, deixando a trabalhadora em pânico. A PSP foi ao local, e está agora a investigar o caso e a procurar o homem.O assalto ocorreu por volta das 18h40, quando estavam na loja vários clientes, mas estes não se terão sequer apercebido do ataque armado - que durou cerca de um minuto.Após o crime, o ladrão foi visto por várias pessoas a fugir a pé até ao cruzamento mais próximo.