Rouba 380 euros em supermercado com faca na mão

Entrou de capacete na cabeça e ameaçou com uma faca a funcionária de uma das caixas do Minipreço de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, fugindo com 380 €, poucos segundos depois. Fora da loja, numa mota preta, esperava-o um cúmplice.O assalto, sexta-feira às 16h46, foi registado pelas câmaras de videovigilância. A Divisão de Investigação Criminal da PSP foi ao local e está agora a investigar.