Polícia Marítima apreende 500 metros de redes de pesca no rio Minho em Caminha

A Polícia Marítima de Caminha apreendeu uma caceia de redes de emalhar, composta por 12 redes com cerca de 500 metros de comprimento, entre a foz do rio Minho e Vila Praia de Âncora.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que, durante esta ação realizada naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, "foi ainda detetado e autuado um praticante de caça submarina".

O homem encontrava-se "no exercício desta atividade sem estar devidamente identificado com a bandeira Alfa do Código Internacional de Sinais, estando assim em incumprindo com as normas de segurança instituídas".

A ação de fiscalização da atividade de pesca foi realizada na segunda-feira.

A "caceia de redes de emalhar estava fundeada a menos de um quarto de milha da linha da costa, mais concretamente a cerca de 10 metros do molhe Norte de Vila Praia de Âncora, sem a respetiva sinalização e identificação".

Na mesma zona, acrescenta a AMN "foi também detetado e apreendido um aparelho com cerca de 40 de anzóis, sem sinalização nem identificação".

"Das irregularidades detetadas, foram elaborados os respetivos autos de notícia", refere a nota.

Segundo a AMN, na ação de fiscalização "estiveram empenhados três agentes do Comando da Polícia Marítima de Caminha, apoiados por uma embarcação".