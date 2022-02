As personagens de anime e manga inspiradoras do estudante que planeou ataque na universidade

João, o jovem de 18 anos que planeou um ataque terrorista, esta sexta-feira, à Universidade de Lisboa – com o objetivo de matar o maior número possível de estudantes – é fã confesso do universo manga e anime – novelas gráficas e desenhos animados japoneses. O estudante de engenharia partilhava nas redes sociais personagens e excertos de bandas desenhadas e na foto de capa do Facebook é possível ver uma secretária com vários livros de BD e uma imagem do anime "Nadesico" como fundo do computador.

Uma das personagens que aparece em destaque é Miss Black General, usada como imagem de perfil no Instagram. Esta é uma vilã que lidera uma organização secreta que pretende dominar o mundo, mas que vive apaixonada pelo inimigo. Numa das três fotos partilhadas na rede social, o jovem natural da Batalha aparece com uma boina ao estilo militar idêntica à que a personagem usa, num fundo coberto com imagens de manga.





A última imagem partilhada pelo jovem no Instagram – um dia antes de ser detido em casa pela Polícia Judiciária com facas de grandes dimensões, bestas e botijas de gás – mostra um boneco da personagem Rimuru Tempest, da série de fantasia "That Time I Got Reincarnated as a Slime". O post é acompanhado por um comentário em inglês a falar da nova aquisição: "My newest acquation, I quite like it and I was Borges so here is something, I guess."

A personagem Rimuru Tempest é descrita como sendo excêntrica e de bom coração, alegre, focada em evitar situações problemáticas e protetora dos que o rodeiam. Contudo, também é apontada como sendo um pouco ansiosa e capaz de reagir de forma severa quando os que lhe são próximos estão em perigo. E, segundo sites que analisam este anime, a personagem admite ser capaz de matar os seus seguidores se estes se rebelarem contra si.

Apesar da índole pacificadora, Rimuru Tempest usa a guerra para defender os seus e sacrifica os inimigos, de forma impiedosa, para se transformar em "Demon Lord" (Senhor dos Demónios, em tradução livre) e conseguir protegê-los. Na segunda temporada da série de anime, esta personagem protagoniza um assassinato em massa dos inimigos, de forma a conseguir transformar-se no "True Demon Lord". No genérico inicial pode ler-se "Não deixarei ninguém escapar. Morram. Que a cólera dos Deuses vos trespassem".

Tal como o jovem natural da Batalha, esta personagem é conhecida pela inteligência e pela sua capacidade de planeamento. Recorde-se que o estudante tinha um plano detalhado do ataque que pretendia perpetrar na Universidade de Lisboa.