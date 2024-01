ASAE detetou 174 situações de incumprimento na isenção de IVA

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou pelo menos 174 situações de incumprimento do IVA Zero desde a sua aplicação, em maio do ano passado, apontando que a maioria foi resolvida no imediato.

"Estamos a acompanhar essa monitorização e dos 174 processos de crime, 88 foram delegados na ASAE", afirmou o inspetor-geral da autoridade, Luís Lourenço, em audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que acrescentou que estes são dados provisórios e referentes a fiscalizações a mais de 2.000 operadores económicos.

De acordo com Luís Lourenço, estes são processos de crime e que "têm a sua continuidade".