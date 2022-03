Um jovem de 19 anos foi detido pela PSP, na tarde de quarta-feira, na rua das Flores, no Porto, depois de ter roubado um telemóvel e dinheiro a um menor, de 17, com recurso a uma faca. O suspeito ainda tentou fugir para a estação de metro, mas acabou capturado. É suspeito de mais de 10 assaltos ocorridos no último mês não só na cidade Invicta, mas também em Vila Nova de Gaia e Matosinhos. O juiz coloca-o sempre em liberdade.









O último assalto foi cometido na rua do Melo às 15h15. A vítima chegou a ser ameaçada de agressão com a faca. Alertados para o local, os agentes da esquadra do Infante acabaram por o localizar nas imediações da rua do assalto. Ainda foi recuperado o telemóvel que tinha sido roubado à vítima.