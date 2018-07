Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataca e esfaqueia namorada após discussão em Sintra

Faca de cozinha foi usada para golpear jovem no abdómen e na anca.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O desentendimento ocorreu em casa dos pais do agressor. O homem de 22 anos perdeu a cabeça e esfaqueou com gravidade a namorada, de 19.



A jovem foi levada para o Hospital Amadora Sintra, onde se encontra internada. O agressor foi detido pela PSP e estava esta quarta-feira a ser presente ao tribunal de Sintra.



Segundo explicaram ao CM fontes policiais, a agressão foi no interior de um quarto, pelas 19h30 de terça-feira, na serra do Casal de Cambra, concelho de Sintra. O homem foi à cozinha buscar uma faca de grandes dimensões e golpeou a namorada duas vezes: no lado direito do abdómen e no esquerdo da anca.



Testemunhas aperceberam-se do que se passava no interior da habitação e chamaram a PSP. Quando os agentes chegaram ao local encontraram o agressor à porta da casa dos pais e deram-lhe voz de detenção. A faca usada no crime foi também descoberta no local.



A jovem vítima de violência doméstica foi assistida pelo INEM e transportada pelos bombeiros para o Hospital Amadora Sintra. Encontra-se "estabilizada".



Não se conhecem os motivos concretos da agressão. O casal não viveria junto.