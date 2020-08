Atingido no ombro em tiroteio no Seixal

Um homem, de 26 anos, foi atingido a tiro de caçadeira no ombro, no Fogueteiro, Seixal. Os suspeitos, que acabaram por fugir, ainda não tinham sido identificados este domingo. Os moradores da rua 1º de Maio, no Seixal, ouviram dois disparos, por volta das 23h00 de sábado, e alertaram as autoridades.









Quando a PSP chegou ao local, a vítima ainda estava caída no chão, apresentando ferimentos graves na zona do tronco. Foi depois transportada pelos Bombeiros do Seixal para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A Polícia Judiciária foi alertada para a ocorrência por envolver uma arma de fogo e foi ao local realizar perícias. Os projeteis disparados pela caçadeira ainda se encontravam no chão, não muito longe do local onde estava caída a vítima. O caso está agora a ser investigado pela PJ de Setúbal que procura agora identificar os autores dos disparos, que fugiram num carro de cor escura, e localizar a arma do crime.