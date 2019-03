Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 70 anos morre atropelado por comboio no Gavião

Incidente aconteceu numa curva a poucos metros da estação de Belver.

11:28

Um homem morreu este sábado vítima de atropelamento por um comboio, junto à estação de Belver, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o acidente ferroviário foi dado às 09h45 e que o óbito do homem, com cerca de 70 anos, foi declarado no local.



A linha ferroviária, em Belver, estava ainda cortada cerca das 11h15, de acordo com fonte da GNR.



Foram mobilizados para o local, operacionais e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Gavião e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do hospital de Abrantes, além da GNR, adiantou a fonte do CDOS.