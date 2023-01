Um morto e um ferido grave em atropelamento no Porto

Um atropelamento de carro violento fez um morto e um ferido grave na Rua Oliveira Monteiro, perto do cruzamento com a Rua da Boavista, no Porto, nesta manhã de domingo. As vítimas eram ambas do sexo masculino com cerca de 35 anos e seguiam em trotinetas.

A condutora do carro sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 6h15. No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto e a PSP.

O ferido em estado grave já foi transportado para o Hospital mais próximo.

As autoridades no local estão a investigar as causas do atropelamento.