Autarca morre a reparar motor em lagar de azeite

Freguesia de Pelmá chora morte do presidente da Junta.

Por Isabel Jordão | 01:30

O presidente da Junta de Freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere (Leiria), morreu esta terça-feira eletrocutado quando tentava reparar um motor de um equipamento elétrico do lagar do azeite dos pais, onde trabalhava, juntamente com os irmãos.



Vidal Duarte, de 42 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória quando sofreu a descarga elétrica.



O alerta para o acidente de trabalho é das 08h48 e os meios de socorro chegaram em poucos minutos. Foram tentadas manobras de reanimação pelos Bombeiros de Alvaiázere e Ourém, através da secção da Freixianda, e do INEM, mas a morte veio a ser confirmada pouco depois, ainda no local por uma equipa médica do INEM.



Vidal Duarte é descrito como "muito trabalhador" pela sua antiga professora, Clarisse Nunes, que esta terça-feira foi uma das primeiras pessoas a apresentar condolências à família.



"Ele tinha muita experiência no ofício, deve ter tocado nalgum fio e foi eletrocutado", explicou, salientando a "tristeza" de toda a população com a morte do autarca, que tinha acabado de ser pai de uma menina.



O acidente causou o encerramento imediato do lagar de azeite, que está dotado de equipamento moderno e que tem muita atividade. Para além da produção para venda ao público, recebe também a azeitona de pequenos produtores locais.



No mesmo complexo existe um posto de abastecimento de combustíveis, mercearia, café e uma empresa de transportes.



PORMENORES

Câmara lamenta

A vereadora Sílvia Lopes, da Câmara Municipal de Alvaiázere, lamentou esta terça-feira "profundamente o que aconteceu" e deixou o seu "voto de pesar pelo falecimento" de Vidal Duarte.



PSD está de luto

A concelhia de Alvaiázere do PSD "está de luto" e endereçou sentidas condolências à família do seu "companheiro, militante e presidente da Junta", que descrevem como "uma pessoa altruísta, trabalhadora e defensora acérrima das suas gentes".



Investigação

As circunstâncias em que ocorreu este acidente de trabalho vão ser averiguadas pelas entidades competentes, nomeadamente a Autoridade para as Condições do Trabalho. A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.