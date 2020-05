O rapper Mota Jr. morreu devido a lesões causadas por espancamento.As primeiras conclusões da autópsia indicam que o jovem foi sovado com socos e pontapés.Dado o avançado estado de decomposição do corpo, a identificação só foi possível através da dentição do jovem cantor, encontrado morto na passada segunda-feira à noite numa zona de mato, em Sesimbra.Recorde-se que Mota Jr. estava desaparecido desde 15 de março, altura em que foi raptado à porta de casa.