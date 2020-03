Corpo de homem encontrado a boiar no mar em Cascais

O corpo do homem desaparecido junto às Furnas do Guincho, em Cascais, desde a noite de segunda-feira foi localizado perto das 09h00 desta terça feira a sul da Marina do Guincho.



De acordo com informação da Capitania de Cascais, numa altura em que estavam a ser realizadas buscas com recurso a um helicóptero, pescadores repararam no corpo a boiar.





O ‘héli’ foi desviado para este local, confirmou o avistamento e depois uma lancha salva-vida procedeu à recolha do cadáver. O corpo será agora transportado para a morgue para ser autopsiado.

Nas operações de buscas estiveram envolvidos meios da Polícia Marítima, dos bombeiros de Cascais e da Força Aérea.