Ave causa zaragata que feriu militares em superfície comercial no Peso da Régua

Vários elementos da mesma família envolveram-se numa confusão com um indivíduo que se encontrava numa superfície comercial, ao final do dia deste domingo, no Peso da Régua.Segundo fonte da GNR, "uma ave terá aparecido no local e é iniciada uma discussão entre duas pessoas sobre a titularidade do animal. Na sequência da disputa é chamada a GNR, mas quando os militares chegam, um dos indivíduos acaba por injuriar e ofender fisicamente os militares, acabando por ser detido".Da confusão resultaram militares feridos sem gravidade e danos materiais na superfície onde tudo aconteceu pois durante a confusão foram partidos vidros do espaço.O detido será presente a tribunal esta segunda-feira.