Bananas escondiam 250 milhões de euros de cocaína em Setúbal

Mais de oito toneladas de cocaína, avaliadas em 250 milhões de euros já a preços de venda de rua, uma das maiores apreensões de sempre em Portugal, foram apanhadas pela PJ, no decurso das últimas três semanas, em contentores no Porto de Setúbal. A droga vinha dissimulada em paletes de caixas de bananas que foram transportadas, desde a Colômbia, em três navios, revela a Lusa.A operação ‘Bananero’, realizada pela PJ (Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e Diretoria de Setúbal) - com o apoio da alfândega e GNR e de polícias de outros países - ainda prossegue para identificar os donos da droga e desarticular a organização.Este ano, a PJ já apreendeu um total de pouco mais de 12 toneladas de cocaína. Em menos de meio ano, há já um aumento de 22,7% em relação à cocaína apreendida durante todo o ano passado.Apesar de entrar pelo Porto de Setúbal, a cocaína seria para abastecer vários países europeus.