Quatro toneladas de cocaína apreendidas nos Países Baixos vinham para Portugal

Mais de quatro toneladas de cocaína, avaliadas em 313 milhões €, foram apanhadas nos Países Baixos num contentor que era proveniente do Paraguai e tinha como destino final uma empresa em Portugal.A droga, dissimulada em sacos de soja, cumpria uma das mais conhecidas rotas de tráfico marítimo de cocaína - que usa o Porto de Roterdão, o mais movimentado na Europa. De acordo com fonte policial, o facto de o contentor vir para Portugal não implica que o nosso país fosse o destino final da cocaína. Poderia ser retirada ainda nos Países Baixos, ou distribuída de volta do centro da Europa a partir de Portugal.A alfândega dos Países Baixos afirma que esta foi a maior apreensão de cocaína do ano. Na semana passada foram feitas apreensões quase diárias de cocaína em Roterdão. Uma quantidade ligeiramente inferior, e avaliada em 301 milhões €, fora apreendida no mesmo local em setembro.A agência de polícias Europol divulgou que os Países Baixos e a Bélgica tornaram-se nas principais portas de entrada da cocaína na Europa, graças aos portos de contentores de Roterdão e Antuérpia.