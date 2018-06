Banco Alimentar recolhe alimentos em 100 lojas no Algarve

Principal dificuldade é conseguir o número de voluntários para as campanhas.

Por Rafael Duarte | 08:38

O Banco Alimentar voltou a realizar uma campanha de recolha de alimentos, no último fim de semana, tendo estado presente a receber donativos em 100 supermercados e lojas no Algarve. No sábado foram recolhidas cerca de 45 toneladas de alimentos enquanto este domingo ainda estavam a ser contabilizados os produtos angariados.Apesar de em 2017 se terem registado valores superiores no que toca ao número de alimentos, todos os anos muitos algarvios e também estrangeiros ajudam nesta iniciativa. O grande problema é o número de voluntários necessários às campanhas, face ao aumento de supermercados e pequenas lojas, espalhados pelo Algarve."Contamos com a colaboração de várias associações e entidades como os escuteiros", explica Nuno Alves, responsável pelo Banco Alimentar na região.Passado o fim de semana, a missão é de agora distribuir os alimentos por cerca 120 instituições de solidariedade do Algarve que, por sua vez, fazem a entrega dos produtos, confecionados ou por confecionar, às famílias carenciadas.Para além desta iniciativa, o Banco Alimentar angaria alimentos através da ‘Campanha Vale’, que se realiza apenas em alguns supermercados, numa parceria com a instituição e as diferentes cadeias de lojas, e com uma campanha online, através do site www.alimentestaideia.pt.



Nuno Alves, acrescenta que também "ao longo de todo o ano, o Banco Alimentar recolhe todos os dias excedentes dos supermercados, da indústria alimentar no geral, e também muitos são entregues na própria instituição".