Um bar de shisha (tabaco árabe fumado através de um cachimbo de água), na Amadora, escondia 19 garrafas de óxido nitroso, usado em festas por jovens que o chamam ‘droga do riso’ - e cujos efeitos provocam euforia e gargalhadas, mas que por ser agente anestésico usado em cirurgias pode ter consequências nefastas para a saúde.As botijas foram apreendidas pela PSP, que descobriu no mesmo local 326 balões e cinco bocais para o enchimento dos balões com óxido nitroso. A ‘droga do riso’ é colocada nos balões, vendida nessa ‘dose’ e os jovens consomem-na por aspiração do gás.