Barco arde e naufraga em Sesimbra. 13 tripulantes salvos

A embarcação de pesca Segredos do Mar, de Sesimbra, ardeu por completo e naufragou, na madrugada desta quinta-feira, tendo os 13 tripulantes a bordo sido salvos por um outro barco de pesca, confirmou ao CM o capitão do Porto de Sesimbra, comandante Alcobia Portugal.

"Do relato preliminar que nos foi feito, foi tudo muito rápido. A embarcação estava a 5 milhas a sudoeste de Sesimbra, a desclocar-se de uma zona de pesca para outra, quando se deu o incêndio", afirmou o comandante. O Segredos do Mar, de 22 metros e que trabalhava na pesca do cerco, acabou por afundar completamente. Os 13 tripulantes não sofreram ferimentos e foram transportados para o porto de Sesimbra por outros barcos de pesca.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e vai "averiguar com detalhe" o incêndio e naufrágio.