Um homem de 51 anos foi acordar a mãe, de 74, na cama, acordou-a com violência e exigiu-lhe 200 euros para gastar em droga e álcool. Como a mulher recusou, foi vítima de mais violência.Quando o irmão, de 54 anos, do agressor tentou salvar a progenitora de ambos, foi atingido na cabeça com uma garrafa de vidro, sofrendo uma laceração pela qual perdeu muito sangue, obrigando a hospitalização em Santa Maria, soube o CM.