Bebé de 17 meses atropelado quando ia de mão dada com o pai no passeio em Odemira

Um menino, de 17 meses, sofreu esta quinta-feira ferimentos graves ao ser atropelado por um veículo motorizado, na localidade de Cavaleiro, no concelho de Odemira. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o bebé foi colhido por um quadriciclo motorizado, quando "caminhava pelo passeio, de mão dada com o pai".A criança caminhava do lado da estrada e, por razões que estão a ser investigadas, "o quadriciclo despistou-se, subiu o passeio e atingiu-a violentamente". Devido à gravidade dos ferimentos, e por falta de serviço de Pediatria no Hospital do Litoral Alentejano, o médico do INEM, depois de estabilizar o bebé no local, decidiu efetuar o transporte em ambulância para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a cerca de 150 quilómetros de distância, onde realizou vários exames e ficou em observação.Para o acidente foram mobilizados meios dos Bombeiros de Odemira, GNR e INEM, num total de oito operacionais, apoiados por quatro veículos.A GNR de São Teotónio esteve no local, identificou o condutor do quadriciclo e vai agora apurar as causas do atropelamento.