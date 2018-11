Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé e pais salvos de incêndio em Santa Maria da Feira

Alerta foi dado pelas 00h00 para um incêndio urbano.

Por P.J.D. e F.M. | 09:10

Um incêndio destruiu totalmente uma loja, na madrugada desta sexta-feira, na rua principal, em Canedo, Santa Maria da Feira, num prédio onde moram seis famílias.



Os Bombeiros de Lourosa resgataram um casal com um bebé de dois meses em dificuldades por causa do fumo nas escadas.



O alerta foi dado pelas 00h00 para um incêndio urbano.



As chamas foram combatidas pelos moradores até à chegada dos bombeiros. Cerca de 30 pessoas foram retiradas.



A GNR está a investigar.