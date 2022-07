Recém-nascido encontrado sem vida dentro de saco plástico num caixote do lixo na Mealhada

Um bebé recém-nascido foi encontrado sem vida ao final da tarde desta segunda-feira num caixote do lixo, na Avenida Comendador Messias Baptista, na Póvoa da Mealhada, no concelho da Mealhada.

O alerta foi dado às 18h50, depois da progenitora ter dado entrada no hospital com hemorragias. Após ser pressionada pelos clínicos que a assistiram, acabou por revelar ter deixado o bebé no lixo, envolto em sacos de plástico.





Ao que apurou o, a mulher trabalha perto do local onde o recém-nascido foi encontrado e terá sido na deslocação para o trabalho que terá decidido largar o corpo do bebé no lixo.No local estiveram a GNR e os Bombeiros da Mealhada. Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.