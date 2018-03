Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé entre os seis feridos de um despiste automóvel em Marco de Canaveses

Vítimas foram transportadas para o hospital.

Por Lusa | 09:53

O despiste de um veículo ligeiro na variante à EN211, em Constance, Marco de Canaveses, provocou seis feridos ligeiros, entre os quais um bebé, disse à Lusa fonte dos bombeiros. Segundo a mesma, as vítimas foram três homens e duas mulheres.



O bebé e uma mulher foram transferidos de ambulância para o Hospital de São João, no Porto. Os restantes feridos deram entrada no hospital Padre Américo, em Penafiel.



O alerta para os bombeiros foi dado às 07h50.



No local do acidente estiveram 13 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros do Marco de Canaveses e duas dos Bombeiros de Vila Meã.



A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa também prestou assistência aos feridos.