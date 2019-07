Bebé Matilde tomou hoje a segunda dose do medicamento Spinraza e está a "reagir bem"

A bebé Matilde tomou esta terça-feira de manhã a segunda dose do Spinraza, o medicamento que existe disponível em Portugal para a Atrofia Muscular Espinhal.



O anúncio de que o tratamento continuava hoje foi feito pelos pais da bebé na página de Facebook da menina.





"Acreditamos que a Matilde nasceu com uma missão. Unir um povo da maneira que a nossa/vossa Matilde uniu só pode ter nascido para fazer a diferença na vida de todos e principalmente na vida de outras crianças", pode ler-se ainda na publicação.







Recorde Matilde, a bebé de três meses, sofre da forma mais grave de Atrofia Muscular Espinhal. A menina teve alta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na semana passada e a qualquer momento poderá começar o tratamento com o Zolgensma, o medicamento mais caro do Mundo. O Infarmed deu, também na semana passada, luz verde a dois pedidos de Autorização de Utilização Excecional deste remédio, provenientes do Santa Maria.

Ao, Carla Martins, mãe de Matilde, disse que o tratamento "correu bem" e que a bebé "está a reagir bem".Questionada sobre como têm sido os dias da bebé de três meses desde que teve alta hospitalar, Carla Martins explicou que está tudo a correr bem, tendo em conta as condições da bebé.A mãe de Matilde disse ainda que a bebé "está monitorizada e está a adaptar-se". "Claro que nos primeiros dias é tudo mais complicado, porque temos de nos adaptar a uma nova rotina, mas está tudo a correr bem dentro do possível", referiu Carla Martins.Ainda na publicação feita no Facebook, os pais da menina dão conta que continuam a receber "alguns donativos" e pedem para que os mesmos sejam doados a outras crianças na mesma situação de Matilde.