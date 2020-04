Bombas caseiras atiradas contra o Parlamento por homem de cara tapada

A PSP está a investigar um ataque com cocktails molotov que visou a Assembleia da República ao final da tarde de domingo. Segundo oapurou, um homem de rosto tapado passou junto às escadarias do Parlamento e arremessou dois engenhos explosivos de fabrico artesanal.O som das explosões e o fogo que se seguiu alertaram os sentinelas da GNR que estavam de serviço junto ao edifício, que correram para o local e extinguiram as chamas. O homem –filmado por câmaras de videovigilância instaladas nas imediações – conseguiu fugir sem ser identificado. Osabe que os engenhos explosivos, ao que tudo indica dois cocktails molotov, atingiram apenas as escadarias do Parlamento, sem causar danos. O caso foi logo participado à PSP, que está a tentar identificar o atirador.Este crime está a ser encarado como um simples ato de vandalismo de alguém descontente e não como um ato terrorista. Para já a investigação está entregue à PSP, apesar de a lei prever que seja a Polícia Judiciária a investigar ataques, como o de domingo, contra instalações de órgãos de soberania - no caso do Parlamento.