Bombeiros procuram dois homens perdidos no Gerês

Os bombeiros de Salto e Montalegre foram hoje mobilizados para uma operação de busca por dois homens que se terão "desorientado" na zona das Minas dos Carris, na serra do Gerês, segundo fonte dos voluntários.O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, disse à agência Lusa que as equipas das duas corporações do concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, iniciaram buscas de forma apeada para tentar localizar os dois homens que se encontrarão "desorientados, molhados e com alguma fadiga".De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o pedido de ajuda foi dado às 12:33 e para o terreno foram mobilizados 20 operacionais. A zona onde os homens se perderam é de difícil acesso, pelo que, segundo o comandante, os bombeiros demorarão, a pé, "seguramente mais de duas horas" até ao ponto onde se pensa que eles estão.De acordo com o responsável, devido às "condicionantes meteorológicas", não há condições para empenhar meio aéreos na operação. Hernâni Carvalho referiu que os dois homens conseguiram dar "algumas indicações" do local onde se encontram, numa zona a Norte das Minas dos Carris, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, apontando ainda que a escassez de rede não permitiu a partilha de dados.Segundo o comandante, os dois homens terão iniciado um trilho já na quinta-feira, saindo de Pitões das Júnias, e alegadamente terão perdido o equipamento de GPS, tendo decidido pernoitar na serra.Acrescentou que já esta manhã e devido ao nevoeiro ter-se-ão desorientado, não conseguindo regressar, pelo que pediram ajuda às autoridades.