Há mais um entrave no julgamento de Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. A Justiça brasileira não enviou para Portugal todo o processo contra o ex-líder parlamentar do PSD. E, apesar dos esforços do Tribunal de Sintra, ainda não chegaram áudios de inquirições de testemunhas e vídeos que constam no processo.









