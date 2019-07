Bruno de Carvalho na mira das autoridades no âmbito do processo Cashball

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, está a ser investigado por corrupção desportiva no âmbito do processo Cashball. Paulo Silva, o arrependido que denunciou um alegado esquema de viciação de resultados de andebol e da Liga de futebol, com compra de árbitros e futebolistas, apontou Bruno de Carvalho como sendo o cérebro do plano de corrupção.Paulo Silva voltou a prestar declarações ao Ministé... < br />