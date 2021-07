Um jovem de 21 anos foi identificado pela GNR, no Gerês, por burlar com a aplicação MB Way. O suspeito, que tinha um perfil falso no OLX, convenceu uma vítima a pagar-lhe 50 euros por várias ‘box’ para televisão.Apesar de ter recebido o dinheiro, o homem nunca enviou a encomenda.Foi apanhado pelos militares da GNR em Terras de Bouro, na sequência de uma investigação que decorria há cerca de dois meses.Os factos foram remetidos ao Tribunal de Braga.