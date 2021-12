Burlão do OLX saca 5 mil euros a 21 vítimas

Um jovem de 25 anos – condenado em 2015 a quatro anos de prisão com pena suspensa por 40 burlas – voltou a ser preso pela PSP, agora por 21 crimes de burla e falsidade informática que fizeram vítimas em Lisboa, Cascais, Loures, Queluz, Carcavelos, Almada, Santa Iria da Azoia, Arruda dos Vinhos, Viseu, Bragança, Braga, Espinho, Castelo Branco e Porto.Fazia-se passar por mulher e ‘vendia’ bens que não tinha no OLX. As vítimas pagavam mas nada recebiam. O valor das burlas ascende a 5 mil euros.