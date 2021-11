Caçador mata cão e fere outro a tiro em Leiria

A GNR de Leiria identificou um homem, de 71 anos, suspeito de abater um cão a tiro e deixar outro ferido.



A situação de violência sobre os animais ocorreu na freguesia da Maceira, concelho de Leiria.





Na terça-feira, anunciou esta sexta aquela força de segurança de natureza militar, o homem, caçador, terá notado a presença dos animais no interior da sua propriedade, e, munido com a espingarda que utiliza para caçar, disparou sobre os cães. Um deles foi abatido e abandonado junto a um curso de água, conforme afirmaram testemunhas.Esta sexta-feira, as autoridades ainda não tinham conseguido encontrar o cadáver. O outro animal, que pertence à vizinha do agressor, sofreu ferimentos e está entregue aos cuidados da veterinária municipal, onde se encontra a recuperar, fora de perigo.Após receberem as denúncias dos vizinhos, a GNR deslocou-se ao local e identificou o homem, fora de flagrante delito, pelo crime de maus-tratos a animais.Os factos recolhidos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria, e caberá agora ao Ministério Público decidir sobre os próximos passos da investigação.