Cadáver mexe-se no caixão e provoca susto em velório em Oeiras

Corpo terá sofrido um espasmo muscular quando estava a ser velado numa capela de Carnaxide.

11:16

Um cadáver mexeu-se dentro do caixão no momento em que estava a ser velado numa capela mortuária de Carnaxide, no concelho de Oeiras, durante este domingo.



Os participantes do velório assustaram-se com o sucedido, chamando os médicos do INEM e ainda os Bombeiros e a Polícia de Carnaxide.



No local, foram necessários vários minutos para concluir a morte do homem, que tinha cerca de 40 anos. O cadáver terá sofrido um espasmo muscular.



O velório prosseguiu.